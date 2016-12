Für uns wird das langsam zum Kremser Handballmärchen“, zeigt sich Obmann Josef Nussbaum von der Leistung seiner Truppe in Vorarlberg begeistert. „Wir haben dem Tabellenführer mit einer durch die Bank guten Mannschaftsleistung den ersten Heimpunkt abgenommen!“ Ganz gegessen ist der Einzug ins Obere Play-off aber noch nicht, da Westwien den Kremsern ordentlich auf die Pelle rückt.

„So spannend war der Grunddurchgang noch nie. Hard und die Fivers sind vielleicht durch – aber die anderen OPO-Kandidaten dürfen sich noch nicht ausruhen“, warnt Nussbaum und verweist auf Bregenz. Die Vorarlberger wurden als heißer Meisterkandidat gehandelt und liegen jetzt auf dem siebenten Tabellenrang.

Der Weg zum erhofften Bonuspunkt in Hard war aber ein harter: Petr Hrachovec hatte sein Team in der Deckung aggressiv eingestellt, außerdem feierte Roland Schlinger nach einer langen Verletzungspause sein Comeback auf dem Parkett. Die Harder wurden in der ersten Halbzeit ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich mit variationsreicher Deckung und entschlossenem Angriff bis zur Pausensirene mit vier Treffern ab.

Thriller-Atmosphäre in der Schlussminute

In Halbzeit zwei stellte UHK-Coach Herbert Lastowitza den Harder Attacken eine offensive Deckung gegenüber, während Fabian Posch (10 Tore) im Angriff reüssierte. Vlatko Mitkov besorgte in Minute 44 den Ausgleich zum 23:23, aus dem sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelte.

Purer Nervenkitzel in den Schlussminuten: Roland Schlinger verwertet einen Siebenmeterwurf zum 31:29. Zeit auf der Anzeigentafel: 58:45 Minuten. Herbert Lastowitza greift zur Time-out-Karte, um sein Team für den Endspurt einzustellen: Mitkov verkürzt um ein Tor, ein überragender Florian Deifl pariert einen Angriff von Thomas Weber, und Leonard Schafler versorgt einen voranstürmenden Sebastian Feichtinger mit dem Ball.

Der fängt und holt noch einen Siebenmeter heraus, den Tobias Schopf mit Verve verwertet. „Der letzte Wurf der Harder von der Mitte wurde dann mit gemeinsamer Kraft von Aron und mir neutralisiert. Ein wichtiger Punkt!“, freut sich Florian Deifl.