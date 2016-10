Linz – Krems 27:29.

Starker Verkehr in der HLA-Tabelle: Nach dem fünften Spieltag behauptet sich Hard in seiner Favoritenrolle mit einem Sieg gegen ersatzgeschwächte Fivers. Schwaz meldet mit einem Sieg gegen Bregenz Ambitionen für das Obere Play-off an, und Westwien nutzt Ferlach als Sprungbrett auf den dritten Tabellenplatz. Die Kremser erkämpften sich in einem Nervenkrimi den ersten Auswärtssieg der Saison. „Das hat für uns immense Bedeutung, um den Anschluss nicht zu verlieren. Mit einer Niederlage wären wir in der Tabelle nach unten geplumpst“, fiel UHK-Obmann Josef Nussbaum ein Stein vom Herzen.

Dabei sah es einen Großteil der Partie für die Kremser nicht so rosig aus. Das Team von Manuel Gierlinger präsentierte sich gewohnt dynamisch. Sebastian Feichtinger und Fabian Posch schossen den UHK zwar früh in Führung, die Hausherren ließen das aber nicht auf sich sitzen. Nach elf Minuten besorgte Julius Hoflehner den Ausgleich zum 6:6. Bis zur Halbzeit gingen die Linzer 17:14 in Führung, Gojko Vuckovic stockte in Minute 34 auf 20:15 auf.

UHK drängt Linz von der Siegerstraße

Die Oberösterreicher gaben sich siegessicher, hatten aber nicht mit der Kremser Zähigkeit gerechnet. Tobias Schopf und Co. kämpften sich dickköpfig zurück und schafften noch die Wende. „Bis 15 Minuten vor Schluss haben wir wie der sichere Sieger ausgesehen, uns aber wieder aus dem Rhythmus bringen lassen und in den entscheidenden Phasen Anfängerfehler begangen“, bedauert Linz-Coach Gierlinger die Schlussphase der Begegnung. Herbert Las

towitza stellte die Deckung nämlich auf 5:1 um, und Gregory Musel drehte auf. „In der ersten Halbzeit haben uns technische Fehler und Fehlwürfe aus dem Tritt gebracht. Die Wende brachte die Umstellung in der Deckung: Darauf konnten die Linzer nicht reagieren, während wir auch physisch noch gut drauf waren“, kommentiert Lastowitza. Norbert Visy warf acht Minuten vor Schluss den heiß ersehnten Ausgleich zum 25:25. Schopf verwertete im Endspurt zwei Siebenmeterwürfe und machte den Sack zu.

„Natürlich sind blöde Fehler passiert, wir haben drei Siebenmeter vergeben“, resümiert Nussbaum. „Aber die Mannschaft hat gekämpft bis zum Umfallen und dem Druck standgehalten.“