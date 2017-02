„Ich habe befürchtet, dass es so knapp wird“, gab UHK-Coach Herbert Lastowitza nach den dramatischen Schlusssekunden der zweiten OPO-Partie preis. „Ob wir nach Bregenz wieder so eine starke Leistung abrufen können? Da war ich mir nicht so sicher …“

Dabei starteten die Kremser mit einem Knalleffekt in die Partie: Marko Simek ließ es gleich zweimal hintereinander im Kasten von Florian Kaiper krachen; in der zehnten Spielminute besorgte Vlatko Mitkov mit dem 9:4 einen Fünf-Tore-Vorsprung. „Am Anfang ist es uns fast ein bisschen zu leicht gefallen“, analysiert Lastowitza. „Wir haben die Wiener 3:2:1-Deckung grandios ausgespielt, die haben natürlich dazugelernt. Uns ist dann langsam die Kraft ausgegangen, und am Schluss war es nur noch Kampf.“ Mit der Halbzeitsirene war der deutliche Vorsprung auf 14:12 zusammengeschmolzen.

Defensive schnürte Wachauern die Luft ab

In der zweiten Hälfte gingen die Wachauer mit neuer Kraft ans Werk – bis ihnen die Westwiener eine Viertelstunde vor Spielende mit einer aggressiven Manndeckung jegliche Luft zum Atmen nahmen. Während Rot-Gelb kaum mehr Raum hatte, um das Spiel aufzubauen, schlichen sich die Gäste an, bis Erwin Feuchtmann zum 21:21 traf.

Ist Not am Mann, muss Tobias Schopf ran: Der Kremser Kapitän, der noch am Dienstag mit 39 Grad Fieber an einer Grippe laboriert hatte, musste seine Verschnaufpause (er und Norbert Visy wurden von der jungen Flügelzange Jaresch/Schafler entlastet) auf der Bank beenden und knallte den Ball sofort an Sandro Uvodic vorbei. Kurz darauf verwertete er seinen sechsten Siebenmeter.

Die Gefahr war aber noch nicht gebannt: Zwar neutralisierte Florian Deifl gleich darauf einen Siebenmeterwurf von Sebastian Frimmel, bis zur Schlussminute egalisierte Westwien aber erneut auf 25:25. Zehn Sekunden vor der Schlusssirene schnappte sich Mitkov nach einer Parade von Gregory Musel (der damit insgesamt zwölf auf seinem Konto hatte) den Ball und schoss Krems mit 26:25 zum Sieg.