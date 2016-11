Den erkrankten UHK-Obmann Josef Nussbaum richtete das Ergebnis wieder auf: „Bei mir hat sich sofort eine gesundheitliche Verbesserung eingestellt“, scherzt er über den Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht.

Die Brucker hatten wenig zu lachen: Zum Langzeitverletzten Roc Simic musste sich nun auch Mladan Jovanovic wegen einer Muskelverletzung gesellen. In der ersten Halbzeit konnten die Kremser aber nicht von der Schwächung der Steirer profitieren.

„Wir wussten, dass wir gleich am Anfang mit fünf, sechs Toren in Vorsprung gehen müssen, sonst entwickelt sich ein zäher Kampf“, kommentiert Trainer Herbert Lastowitza. „Genau das haben wir aber nicht geschafft. In der ersten Halbzeit haben uns stattdessen blöde Abpraller geschadet, die in schnellen Toren der Brucker geendet haben.“ In der ersten Halbzeit näherte sich die Truppe von Milan Vunjak immer wieder bis auf zwei Treffer an.

Kremser behielten in Bruck die Oberhand

Langfristig hatten aber die Kremser die Nase vorne: Vor allem Vlatko Mitkov stärkte seiner Mannschaft mit wichtigen Treffern den Rücken (insgesamt zehn Tore), während Bruck dem dünnen Kader Tribut zollen musste. „Kämpferisch hat Vlatko eine Vorbildfunktion eingenommen“, lobt Lastowitza. Kapitän To

bias Schopf behielt vor dem Brucker Tor einen kühlen Kopf und verwandelte sechs Siebenmeter (insgesamt neun Tore). In der Endphase galoppierten die Kremser dementsprechend davon und fixierten zwei wertvolle Tabellenpunkte.

Grund zum Jubeln ist das aber nicht: „Wir haben zwar gewonnen, in dieser Runde lief aber trotzdem alles gegen uns“, verweist Lastowitza auf die Ergebnisse der anderen Spiele: Sowohl Westwien als auch Bregenz siegten und rücken den Wachauern mit zwölf Tabellenpunkten ordentlich auf die Pelle. „Wir haben keine Luft nach unten“, meint Josef Nussbaum. „Ich kann mich auch nicht erinnern, jemals eine so ausgeglichene Tabelle gesehen zu haben. Wir dürfen uns einfach keine Ausrutscher leisten.“