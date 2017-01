Die Spielgemeinschaft empfing Horn in der eigenen Halle. Nach einem ausgeglichenen Start schoss Florian Brunner die SG in Minute 15 in Führung. In der Halbzeitpause näherte sich Horn auf zwei Tore (16:14) an.

In der zweiten Hälfte blieben die Horner den Kamptalern dicht auf den Fersen, ehe Dominik Bareis zwei Sekunden vor Schluss noch einen Siebenmeter verwertete und seinem Team das Unentschieden sicherte. Beste Torschützen der SG waren Maximilian Autherith (8), Kenan Hasecic (7) und Flo Brunner.