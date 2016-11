In der Hinrunde hatten die Moser-Boys in der Schlussphase den ersten Sieg seit Jahren in der Hollgasse noch versemmelt und sich danach zu Recht grün und blau geärgert. Die gelungene Revanche in der Rückrunde war nun mehr als nur Balsam auf diese Wunde. Der Erfolg, mit dem man auch bei Punktegleichheit vor den Wienern stehen würde, hatte viele Väter.

Blitzstart. Nach bereits sieben Minuten und einem 0:5-Rückstand musste Fivers-Trainer Peter Eckl per Time-out die Notbremse ziehen, nachdem seine Schützlinge dem Angriffsfurioso der Wachauer nichts entgegenzusetzen hatten. Dabei waren sie zu diesem Zeitpunkt mit diesem Spielstand noch gut bedient.

Nicht nachgelassen. Den Gastgebern war stets bewusst, dass sie sich auch gegen schwächelnde Margaretner keine längere Auszeit nehmen durften. Die Gäste hechelten über 60 Minuten stets hinterher, was vor allem in der Schlussphase die Fehleranfälligkeit beim Gegner in die Höhe schnalzen, die Moral nach unten sacken ließ.

Auch spielerisch überzeugend. Kampf, verbunden mit viel Krampf wäre auch an diesem Abend gegen den Meister wahrscheinlich zu wenig gewesen. Die Truppe von Herbert Lastowitza überraschte den Gegner aber in der Offensive mit variablen Rochaden und damit verbundenen Abschlüssen vom Kreis. Hinten wurden vom beweglichen Deckungsblock die Luken gegen die wieselflinken Wiener dicht gemacht.

Bärenstarke Neuerwerbungen. Zu Saisonbeginn von Experten noch kritisch beäugt, mauserten sich Keeper Gre gory und Kreisläufer Fabian Posch zu Schlüsselspielern im rot-gelben Ensemble. Obmann Josef Nussbaum: „Vor allem Fabian präsentiert sich in Traumform - für mich derzeit auf seiner Position die klare Nummer 1.“

Keine Notnägel mehr. Auch wenn Leistungsträger wie Kapitän Tobias Schopf und Norbert Visy einmal nicht gerade ihren besten Tag erwischen (beispielsweise eben gegen die Fivers), kann sich Herbert Las towitza immer mehr auf seine einsatzhungrigen Youngsters verlassen. Hervorzuheben an diesem denkwürdigen Abend: der zweikampfstarke Aron Toman in der Defensive und Leonard Schafler am rechten Flügel.