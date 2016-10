„Wir hatten den Sieg eigentlich schon in der Hand“, meint Josef Nussbaum, Obmann des UHK Krems. „Wir haben das Spiel 58 Minuten lang dominiert – so fühlt sich das Unentschieden ein bisschen wie eine Niederlage an.“

Die Kremser legten in der Südstadt einen dynamischen Start hin – bereits in Minute zwölf besorgte Norbert Visy das Tor zum 7:3. Nicht auf der Platte zu sehen war der erkrankte Sebastian Feichtinger; Vlatko Mitkov, Aron Tomann und Marko Simek rackerten sich dafür über die gesamte Spielzeit an der offensiven Abwehr der Wiener ab. Das mit Erfolg: Die Mannschaften zogen mit einem Stand von 14:9 für Krems in die Kabinen.

Dort muss Westwien-Coach Hannes Jón Jónnsson die richtigen Worte gefunden haben: In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Wiener konzentrierter und gingen im Angriff unerschrocken ans Werk.

Kremser schießen sich wieder in Führung

Innerhalb von fünf Minuten schmolz der Kremser Vorsprung, doch die Trendwende folgte umgehend: Der ehemalige Westwiener Fabian Posch, Aron Tomann und Marko Simek – der in dieser Spielphase zwei Siebenmeterwürfe hintereinander verwertete – schossen den UHK wieder mit 23:17 in Front.

Jónsson griff zur Time-out-Karte und brachte seine Mannschaft wieder auf Schiene. In den letzten Spielminuten überschlugen sich die Ereignisse: Simek und Jacob Jochmann scheitern beide am Siebenmeterpunkt, Philipp Rabenseifer gleicht auf 24:24 aus. Mitkov verwertet zwei Siebenmeterwürfe, zwischendurch legt Rabenseifer noch einmal nach. Zwei Sekunden vor Schluss sieht Günther Walzer aufgrund der verschärften Regeln in der Schlussphase nach Festhalten am Trikot gleich die rote Karte. Frimmel steht ein Siebenmeterversuch zu, den er auch im Kremser Kasten unterbringt und so seinem Team das Unentschieden rettet. „Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, trotzdem fühlt es sich an wie ein verlorener Punkt“, resümiert UHK-Coach Herbert Lastowitza. „Hätte mir aber jemand vor dem Match gesagt, dass wir aus Wien einen Punkt mitnehmen, wäre das auch okay gewesen.“