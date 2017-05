Das Trio Maggie Zimierski, Sarah Winkelhofer und Omid Bhaktiari stach bei den „Austrian Classics“, dem größten Amateurkickboxturnier in Europa, aus der Masse an 2.100 Startern hervor: Die drei eroberten in der Olympiahalle Innsbruck einmal Silber und zweimal Bronze.

Sarah Winkelhofer lieferte in der LK-Beginner-Klasse die erste Sensation: Sie setzte sich mit je 3:0-Richterstimmen gegen Gegnerinnen aus Österreich und der Ukraine durch. Eine akute Daumenverletzung meldete sich im Halbfinale zurück, sodass sie im Finale mit nur einer Hand kämpfen konnte: Beherzt erkämpfte sie ein 2:1 und sicherte sich so die Silbermedaille.

Maggie Zimierski stellte sich in der Allgemeinen Klasse (bis 50 Kilo) der Konkurrenz im Leichtkontakt: Ihre erste Gegnerin, ebenfalls aus der Ukraine, konnte ihren präzisen Treffern nicht standhalten – Zimierski siegte mit guten Bewegungen auf der Matte mit 3:0. Im Semifinale traf sie auf die Italienerin Elisa Trombi, die schon 2016 im Finale gestanden war. Nach einer ausgeglichenen ersten Runde spielte Trombi ihre internationale Erfahrung aus und sicherte sich mit soliden Techniken den Sieg. Zimierski durfte sich über Bronze freuen – und Aussichten auf einen Sprung ins Nationalteam.

Nachwuchstalent Omid Bhaktiari gab sein Debüt beim internationalen Turnier und versuchte in drei Klassen sein Glück. In der Klasse Kick Light reichte es für den dritten Platz.