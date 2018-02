Für die beiden Sportler Edith und Lambert Frey galt es am 4. Februar, eine anspruchsvolle Strecke mit knapp 200 Höhenmetern zu bewältigen. Vor einer traumhaften Kulisse stand in Oberösterreich mit einer Distanz von 15/30 Kilometern der Langlaufsport im Vordergrund.

Erster Saisonsieg unter Dach und Fach

Die beiden Getzersdorfer Athleten traten in Ulrichsberg/Schöneben jeweils in der Altersklasse IV an und konnten Topleistungen ablegen. Jeweils 15 Kilometer waren es, die es im Skatingrennen (freier Stil) zu absolvieren galt. Da diese Technik als weitaus kräftezehrender und schwieriger auszuführen gilt, ist es eine Spitzenleistung, die die beiden Langläufer hier gezeigt haben: Edith Frey gewann bei den Damen mit einer Zeit von 1:06:33,9 Stunden Gold.

Hervorragend auch die Leistung von Lambert Frey: Der St. Leonharder konnte sich gegen sieben weitere Konkurrenten durchsetzen und bewältige die selektive Loipe in der unglaublichen Zeit von 46:04,5 Minuten. Der Sieg war ihm nicht zu nehmen. Für ihn stellt dieser tolle erste Platz nur den Anfang dar: Dem ersten Saisonsieg sollen noch viele weitere folgen.