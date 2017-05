Der Herrenseelauf in Litschau war die bereits dritte Station im Rahmen des Waldviertel-Cups 2017. Zwei Rennen, in Gars und Maissau, wurden bereits ausgetragen. Um in der Gesamtwertung ein Wörtchen mitreden zu können, muss man zumindest sechs der insgesamt elf Stationen bestreiten.

Für Martin Hofbauer war es der Einstieg in den Cup. „Ich bin mit keinen großen Erwartungen an den Start gegangen. Ich wollte einfach den Lauf ohne Druck genießen und schauen, was dabei herauskommt“, so Hofbauer. Die Bedingungen waren jedenfalls gut, der Lauf ging bei frühsommerlichen Temperaturen über die Bühne. Zu absolvieren waren zwei Runden zu je 4,4 Kilometern. Hofbauer zeigte dabei von Beginn an seine gute Form.

Jürgen Hable, der bei den ersten beiden Cup-Sationen erfolgreich gewesen war, setzte sich relativ rasch von der Konkurrenz ab. Nur Hofbauer konnte das hohe Tempo mitgehen. Das Duo vergrößerte den Abstand auf die Verfolger stetig. Etwa bei der Hälfte des Rennens ging Hofbauer schließlich an Hable vorbei und erarbeitete sich einen kleinen Vorsprung von knapp sechs Sekunden.

Diese Führung ließ sich der Läufer des „team2run ULV Krems“ nicht mehr nehmen. Hofbauer finishte in 30:34,7 Minuten und hatte am Ende 14 Sekunden Vorsprung auf Hable. „Als ich am Ende der ersten Runde bemerkte, dass Hable Probleme hatte und sich eine kleine Lücke auftat, hab ich die Gelegenheit genutzt und versucht, das Tempo hochzuhalten. Das ist mir gut gelungen“, ist Hofbauer zufrieden.