Lange Zeit war es ruhig gewesen um Martin Hofbauer vom Team2run. Nach einem guten Start in das Jahr hatte Hofbauer ab März mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen, die „schmerzfreies Training für fünf Monate unmöglich gemacht hat“, wie er sagt. Ende August stieg Hofbauer wieder voll ins Training ein, der erste Wettbewerb wurde nun am vergangenen Wochenende absolviert.

Es ging zum Crosslauf nach Horn. Hofbauers Erwartungen waren gering. Er wollte „nur wieder mal Wettkampfluft schnuppern“. Fünf Runden zu je 1,2 Kilometern galt es zu bestreiten, und Hofbauer konnte sich überraschend nach wenigen Sekunden an die Spitze setzen. „Diese gab ich auch in den ersten drei Runden nicht wieder ab.“

Erst war er Teil einer Vierergruppe, am Ende der dritten Runde fand er sich alleine mit Lokalmatador Christoph Laister wieder. Der Horner verschärfte in der vierten Runde zwar das Tempo, Hofbauer konnte aber mithalten und einen Abstand von zehn bis 15 Metern halten. Dies sollte sich bis zum Zieleinlauf nicht mehr ändern.

„Laister hielt das Tempo sehr hoch, ich konnte den Abstand nur mehr minimal reduzieren“, erzählt Hofbauer. In 20:47 Minuten finishte er und hatte damit gerade einmal vier Sekunden Rückstand auf Laister, der sich den Tagessieg sicherte. Der Drittplatzierte Sebastian Aschenbrenner hatte eine halbe Minute Rückstand. „Ich dachte gar nicht, dass ich so lange um den Sieg mitlaufen kann“, bilanziert Hofbauer. „Derzeit fehlt es noch etwas an der Tempohärte, an dieser gilt es zu arbeiten.“ Bis zum Adventlauf in Grafenegg in drei Wochen.