Traumwetter fanden die hunderten Läufer vor, die am Sonntag die 38. Auflage des Raiffeisen Silvesterstadtlaufs in Angriff nahmen. Ganz besonders wohl fühlte sich natürlich Seriensieger Sandor Fonyo. Er ließ sich vom böigen Westwind nicht aus dem Konzept bringen und schnappte sich über die zehn Kilometer den bereits sechsten Erfolg in Krems.

Am Ende fehlten Hiller 20 Sekunden

„Sandor hat verdient gewonnen“, zollt der Zweitplatzierte Wolfgang Hiller dem Puszta-Blitz Respekt. Auch der Athlet vom ULV Krems hätte nur zu gerne seinen Sieger-Sixpack in Krems perfekt gemacht.

Am Ende fehlten ihm 20 Sekunden, es bleibt bei fünf Hiller-Siegen zu Silvester. „Noch fehlt mir die Tempohärte“, räumt der Kremser ein. „Aber ich bin jetzt wieder voll motiviert und auch zuversichtlich, dass ich mir den Sieg im Jahr 2018 wieder zurückhole!“

Vereinskollege Martin Hofbauer hielt den Wiener Patrick Krammer auf Distanz und sicherte sich den dritten Platz am Podium. „Mein Minimalziel hab ich erreicht“, zieht Hofbauer Bilanz. „Die Zeiten sind aufgrund des starken Windes generell nicht allzu flott gewesen heute.“

Über fünf Kilometer führte der Fun-Run. Die überzeugendsten Spurtqualitäten zeigte Christoph Schulz-Stranitzky. Nur neun Sekunden dahinter: Andreas Grubmüller vom TriTeam Krems. Routinier Erich Hahn (LT Grafenegg) komplettierte das Stockerl.

Jan Schiebl schiebt sich ins Spitzenfeld

Grubmüllers Vereinskollege Jan Schiebl überzeugte als Achter und entschied seine Altersklasse M20 für sich. Bei den Ladies holte Irina Guarghias-Clasissetti (LV Marswiese) den Tagessieg nach Wien, knapp gefolgt von der Zwettlerin Maria Holzapfel. Sabine Schöller aus Kammern ließ zahlreiche Männer hinter sich, finishte als Dritte ihrer Altersklasse (W40).

Beim ULC Sparkasse Langenlois freute man sich zum Ausklang des Sportjahres über vier Podestplätze und einen Klassensieg – für den sorgte Gertraud Plank in der Kategorie W50.