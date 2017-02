Magdalena Lindner läuft derzeit von Erfolg zu Erfolg. Nachdem die 16-Jährige bereits in der Vorwoche das EM-Limit über die 200 Meter unterboten hatte, legte sie am vergangenen Wochenende nach.

Am Programm standen die U20-Staatsmeisterschaften in Linz. Lindner ging erneut über die 60 und 200 Meter an den Start. Im Sprint musste die ULV-Athletin dabei sogar zu einer neuen Bestzeit laufen, um sich mit dem Sieg zu belohnen.

In 7,67 Sekunden unterbot sie ihre bisherige Bestleistung um fünf Hundertstel und fing damit die Salzburgerin Ingeborg Grünwald noch ab. Die Drittplatzierte Antonia Kaiser lag bereits zwei Zehntel zurück. Lindner fehlen damit nur noch vier Hundertstel auf den österreichischen U18-Hallenrekord.

Über die 200 Meter kam es, wie vermutet, zum Zweikampf mit U20-Mehrkampf-Weltmeisterin Sarah Lagger. In 24,76 Sekunden behielt Lindner aber klar die Oberhand und lief zudem nahe an ihre persönliche Bestzeit heran. Auf Rang drei folgte Lena Pressler von der Union St. Pölten.

Zeit, den Erfolg zu genießen, hat Lindner aber nicht. Bereits am kommenden Wochenende hat das Kremser Sprinttalent die Chance, die österreichischen Rekorde erneut anzugreifen. Es stehen die U18-Hallenstaatsmeisterschaften auf dem Programm. „Sie hat realistische Chancen, beide Rekorde zu unterbieten“, zeigt sich ULV-Coach Eduard Holzer zuversichtlich.

Neben Magdalena Lindner war auch Manuel Weissensteiner in Linz am Start. Der 17-Jährige belegte im 200-Meter-Lauf Rang fünf, während es im Sprint der achte Platz wurde. Damit konnte Weissensteiner jedoch vollauf zufrieden sein. Für den ULV Krems erneut ein gelungenes Wochenende.