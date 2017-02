Die Leichtathletik-Staatsmeisterschaften der U18 riefen – und drei Kremser Athleten folgten: Magdalena Lindner, Mario Gebhardt und Philipp Weissensteiner gingen im Wiener Ferry Dusika Stadion auf die Spitzenplätze los.

Gerade Lindner ging mit einem großen Selbstvertrauen in die Bewerbe, hatte sie doch erst in der Vorwoche über zwei Staatsmeistertitel in der U20-Klasse gejubelt. Und auch diesmal hatte die 16-Jährige allen Grund zur Freude: Erst konnte die ULV-Athletin im Finale über 60 Meter Konkurrentin Ingeborg Grünwald (Union Salzburg) knapp vor der Ziellinie abfangen und siegte. Mit einer Zeit von 7,71 Sekunden hatte sie gerade einmal ein Hundertstel Vorsprung.

Die 200 Meter wurden hingegen zu einer klaren Angelegenheit. Lindner blieb in 24,59 Sekunden erneut unter dem EM-Limit und ließ ihren Gegnerinnen keine Chance.

Deutlich abwechslungsreicher verlief der Event für Mario Gebhardt. Im 200-Meter-Bewerb profitierte er von einer Disqualifikation Nico Gareas, der die Bahn übertrat, und sicherte sich in 21,77 Sekunden den Titel. So weit, so gut. Doch über die 400 Meter kam dann das böse Erwachen: Gebhardt wurde nach dem Zieleinlauf disqualifiziert. Aufgrund einer angeblichen Behinderung Gareas.

„Auch ein Protest mit Hinweis auf das Regulativ half nicht. Das Schiedsgericht blieb bei der falschen Entscheidung“, so ULV-Coach Eduard Holzer. „Auch zur Überraschung von Garea und seinem Team.“ So blieb es bei insgesamt drei Titeln für die Kremser. Der Dritte im Bunde, Philipp Weissensteiner, schaffte über die 60 und die 200 Meter eine persönliche Steigerung.