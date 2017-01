Magdalena Lindner und Mario Gebhardt stürmten beim internationalen Meeting des Wiener Leichtathletikverbands zu neuen persönlichen Rekorden.

Magdalena Lindner pulverisierte die NÖ Hallenrekorde der U18 und der U20 über die 200-Meter-Distanz um 0,8 Sekunden. Mit 24,69 Sekunden verbesserte die 16-jährige Schülerin ihre Bestleistung aus der Vorwoche um 0,51 Sekunden. Damit rangiert Lindner nur 9 Hundertstel über dem Limit der U20-Europameisterschaft. Der Sieg war ihr in der U20 ohnehin sicher. Die Junioren-Weltmeisterschaft wird heuer im Sommer im italienischen Grosetto stattfinden; sie soll die U18-WM ersetzen, an der der ÖLV nicht teilnimmt.

Mario Gebhardt, eigentlich Spezialist für die 400 Meter, zeigte in den Sprintdisziplinen großes Potenzial: Mit 6,95 Sekunden über die 60 Meter finishte er erstmals unter sieben Sekunden. Über die 200 Meter steigerte er sich und lieferte mit 21,84 die Tagesbestzeit des WLV-Sprints – Sieg in der Gesamtwertung.

Am kommenden Wochenende nimmt Gebhardt die 400 Meter in Angriff. Sein Ziel ist die 47-Sekunden-Marke – so wird sich zeigen, ob die Hallen-Europameisterschaft schon heuer ein Thema ist.