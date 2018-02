293 Schwimmer aus 14 niederösterreichischen Vereinen sind zum Großereignis angereist. Doch aufs Siegertreppchen durften sich am Ende nur einige von ihnen stellen.

Julia Sladek kürte sich abermals im 50-Meter- und 100-Meter-Schmetterlingsbewerb wie auch über die 200 Meter Rücken zur NÖ Landesmeisterin, außerdem zur Vizelandesmeisterin über die 400 Meter Freistil und 100 Meter Rücken. Ihre Teamkollegin Lara Grojer heimste den Meistertitel über die 200 Meter Lagen ein und durfte sich ebenso über den Vizetitel über die 50 Meter und 100 Meter Schmetterling, 100 Meter Brust, 100 und 200 Meter Freistil freuen.

In der Juniorenklasse gewann Franziska Kellner über 200 Meter Rücken Gold. Und konnte über 100 Meter Rücken die Silbermedaille erschwimmen. Im 100-Meter-Schmetterlingsbewerb war es Viola Steger, die sich über goldenes Edelmetall freuen durfte. Bei den Burschen konnte sich Nicola Waldschütz über 100 Meter Rücken und 100 Meter Freistil durchsetzen. Über 400 Meter Freistil, 200 Meter Rücken und 100 Meter Schmetterling freute er sich über Silber. Sein Teamkollege Amir Kölbl siegte über die 200 Meter Lagen.

In der Einzelwertung holten die Athleten des Kremser Schwimmvereins außerdem noch 22 weitere Medaillen. In den Staffelbewerben schaffte es die Mannschaft rund um die Landesmeister Julia Sladek in der Allgemeinen Klasse auf Platz zwei. Weiters ergatterten sowohl die Mädchen als auch die Burschen in der Jugendklasse der Staffelbewerbe weitere Bronzemedaillen.