Die Spielgemeinschaft Eagles/Hurricanes präsentierte sich zum Saisonauftakt gegen die Tullner Hummels konsequent im Abschluss. Die tschechische Neuverpflichtung Ladislav Vitovec feierte mit zwei Assists einen gelungenen Einstand.

Doppelter Torschütze bei den Gastgebern: Antonin Vesely. „Wir haben uns vor allem im Zusammenspiel gesteigert – auch dank der Neuzugänge, die sich immer besser in die Mannschaft integrieren“, unterstreicht KEV-Spielertrainer Nico Toff. „Diese Leistung macht Lust auf mehr!“

Die Tullner haderten mit einer Serie von Ausfällen. Schließlich musste man auf den ersten (Knieverletzung im Abschlusstraining), zweiten (erkrankt) und dritten Goalie (beruflich verhindert) verzichten. Damit feierte der etat mäßige vierte Torhüter Christoph Posautz sein Debüt. Posautz traf allerdings die geringste Schuld an der Niederlage: „Kein Vorwurf, wir mussten froh sein, dass wir überhaupt einen Tormann hatten und antreten konnten.“

Dennoch begannen die Gäste druckvoll. In Führung ging jedoch die Waldviertler Spielgemeinschaft – durch Albert Schreiber nach einem Tullner Patzer (Hummel: „Ein blödes Geschenk“). Mitten in eine Druckphase der Gäste platzte das 2:0 – Antonin Vesely platzierte den Puck zwischen den Beinen und in den Maschen des Tornetzes. Das Schussverhältnis nach dem ersten Drittel: 19:9 für Tulln. Die Realität am Eis: 2:1 für die Platzherren.

Im zweiten Abschnitt machten die Waldviertler aus jeder Chance ein Tor, glänzten mit Effizienz pur. Auch im dritten Drittel hatte Tulln ein Übergewicht an Torschüssen (12:5).