Die vorletzte Station der Rallye-Staatsmeisterschaft führte Österreichs Motorsportler in die Steiermark, nach Liezen. In der Klasse der Historischen Fahrzeuge ging es für Willy Rabl darum, seine Gesamtführung zu verteidigen oder sogar auszubauen. Der größte und einzige Rivale war auch diesmal Johannes Huber. Ein Duell, das bis zum Schluss spannend blieb. So rutschte Rabl bereits auf der ersten Sonderprüfung des zweiten Renntages von der Strecke, konnte sich dank seines Heckmotors aber schnell befreien. Und im Ziel folgte dann die Überraschung: Trotz des Rückschlages beendete Rabl diese Wertung vor Huber.

Das motivierte das Duo Willy Rabl und Co-Pilotin Uschi Breineißl zusätzlich. Auf der elften Sonderprüfung, die knapp 20 Kilometer von Aigen nach Rottenmann führte, legte der Routinier starke 1:14:24 Stunden auf den Asphalt und wies seinen großen Konkurrenten damit endgültig in die Schranken. Huber lag mehr als eine Minute zurück. Und das, obwohl Rabl im zweiten Durchgang mit einem Krampf im Fuß zu kämpfen hatte. „Ich spürte nicht mal mehr, ob ich am Gas oder auf der Bremse stehe“, so Rabl.

Am Abend erreichte er schließlich als Gesamtzwölfter das Ziel in Lassing, was ihm gleichzeitig auch Rang eins in der Historischen Wertung brachte. „Alles in allem war es sicher kein Kindergeburtstag, aber es hat funktioniert und riesig Spaß gemacht“, freut sich Rabl, der damit kurz vor dem Staatsmeisterschaftsgewinn steht. Die Entscheidung wird nun beim Saisonfinale, bei der Waldviertel-Rallye, fallen.