Eindrucksvoll, wie sich Malaysia für die Gewichtheber ins Zeug gelegt hat! Besonders beeindruckend natürlich für Sarah Fischer, die in Penang ihre erste Weltmeisterschaft erlebte. „In einem echten Top-Umfeld, vom Hotel bis zur Halle“, schildert Papa Ewald, der seine Tochter beim Abenteuer U17-WM begleitet hat. Die Rohrendorferin war eine von nur drei Europäerinnen, die in der A-Gruppe der Mädchen (69 Kilo plus) an die Hantel gingen. Im insgesamt 25-köpfigen Teilnehmerfeld schaffte es keine vom „alten Kontinent“ aufs Stockerl.

Sarah Fischer landete mit einer Zweikampfleistung von 203 Kilogramm auf dem guten zwölften Platz. „Ein bisserl mehr wäre möglich gewesen“, weiß Fischer. Im Reißen begann Sarah gleich mit ihrer Bestmarke von 90 Kilo und zeigte hier einen sehr guten Versuch. Im nächsten Versuch ließ sie 93 Kilo auflegen. Diese Last wäre neuer Austro-Rekord in der Allgemeinen Klasse gewesen. Doch das misslang! Besonders knapp war’s im dritten Versuch, als die Niederösterreicherin das Gewicht schon in der Hocke hatte, die Hantel, dann aber nach hinten fallen lassen musste. „Schade, mit 93 Kilo wär’ ich Sechste geworden“, zeigt sich die Nachwuchsathletin enttäuscht. Im Stoßen aber klappte es dann mit dem neuen österreichischen Rekord. Der dritte Versuch saß perfekt – 113 Kilo brachte die ACU-Krems-Heberin zur Hochstrecke. „Bombensicher“, lobt Papa Ewald. Seine Tochter verbesserte damit die Damenrekorde in Rot-Weiß-Rot im Stoßen wie auch im Zweikampf (203 Kilogramm).