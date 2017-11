Der Name ist neu, der „Motor“ der Entwicklung zum Top-Rennstall weg – und auch Langenlois als Heimstätte wird wohl Geschichte sein. Beim rot-weiß-roten Continental-Team Amplatz BMC bleibt kaum ein Stein auf dem anderen.

Ex-Tischtenniscrack Erich Amplatz, der die Kamptaler zum heimischen Aushängeschild geformt hat, muss kürzertreten. Somit tritt der Rennstall ab 2018 unter dem neuen Namen My Bike-Stevens an, der gleichnamige Hamburger Hersteller fungiert auch als Materialsponsor.

Rückkehr eines „alten Bekannten“

Personell wurden die Weichen bereits gestellt. Der Kirchschlager Hermann Pernsteiner stand ja schon länger als Abgang fest. Der Bergspezialist hat sich in Richtung World Tour zum Team Bahrain-Merida verabschiedet.

Auch der slowakische Zeitfahrmeister Marek Canecky steht dem NÖ-Rennstall nicht mehr zur Verfügung, heuerte in seiner Heimat bei Dukla Banska Bystrica an. „Der Rest des Teams bleibt wie gehabt“, verlautete seitens My Bike-Stevens.

Mit Maximilian Kuen kehrt ein „alter Bekannter“ nach einem Jahr beim Tirol-Cycling-Team zurück, wird die Truppe um die Routiniers Andi Bajc, Matej Mugerli und Peter Kusztor verstärken.

Was sich noch ändert: Das Rennprogramm wird noch internationaler ausgerechnet. Man wolle den Fahrern „eine bessere Vorbereitung auf Highlights wie die Österreichrundfahrt und die Rad-WM 2018“ ermöglichen. Schließlich steigt die Weltmeisterschaft im September auf heimischem Terrain – in Innsbruck.