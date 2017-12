Seine Leidenschaft: der Radsport. Seine Spezialdisziplin: Bergrennen. Gerald Leutgeb, der seit Jahrzehnten als „Kremser Gämse“ für den ÖAMTC Tiroler Radler Bozen Hochprozentiges in Form von Straßensteigungen liebt, war diese Saison zum wiederholten Male für lange Zeit zum Pausieren verurteilt. Schon vor acht Jahren hatte er eine heimtückische Krankheit besiegt und kam danach noch stärker zurück.

Heuer begann alles Ende April mit einer Prostatitis, die schlussendlich Leutgebs ganze Saisonplanung zunichte machte. „Ich habe mich wohl bei einem Rennen verkühlt, die auftretenden Komplikationen setzten mich für die folgenden sieben Monate endgültig außer Gefecht“, schildert der leidenschaftliche Radsportler seinen Leidensweg.

500 Kilometer auf dem Rad fehlten einfach

Dass Leutgeb von einem Tag auf den anderen plötzlich zum sportlichen Nichtstun gezwungen war, traf den Radrennfahrer mit Leib und Seele nicht nur sprichwörtlich bis ins Herz: „Mein ganzer Körper rebellierte. Ich hatte durch die fehlende Belastung wie die rund wöchentlichen 500 Trainingskilometer auf einmal Herzrasen und Herzrhythmusstörungen.“

Dass der 57-Jährige nun im Winter vorerst einmal wieder die Kraftkammer aufsuchen und auf das Ergometer steigen kann, verdankt er seinem Kremser Urologen Christian Fürst.

Der Traum vom dritten Meistertitel am Berg

„Nur seiner intensiven und engagierten Betreuung habe ich es zu verdanken, dass ich jetzt wieder an ein Comeback denken kann“, ist sich der Unermüdliche im Klaren.

Die Gesundheit hat natürlich auch in Zukunft beim Kremser Radsport-Evergreen Priorität, wenn er im Frühjahr dann wieder ins Renngeschehen einsteigt: „Den dritten Bergstaatsmeister nach 2015 und 2016 in der Master III-Klasse holen, das wäre mein großer Traum.“ Und dann beginnen seine Augen zu glänzen, wenn er ans kommende Frühjahr denkt. „Endlich wieder den alten Wochenrhythmus auf dem Rad genießen und sich an den Wochenenden mit der Konkurrenz messen können!“

Lang genug hat die Pause gedauert. Die „Kremser Gämse“ ist auf dem Weg zurück, um neue Gipfel zu erklimmen.