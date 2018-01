Über 60 Mädchen aus der U9, U10, U11, U13 und U16 starteten motiviert ins neue Jahr und nahmen am Tag der GKL in der Sporthalle Langenlois teil. Angespornt durch ein ambitioniertes Betreuterteam, namentlich durch Agnes, Ajla, Celine, Dieter, Katica, Lejla, Gerhard, Gerold, Harald, Micky, Manuel und Werner, wurde der Nachwuchs durchs Programm geleitet.

„Das Schönste an diesem Tag war die Freude der Mädels, die den ganzen Tag in ihre Gesichter geschrieben war. An dieser Stelle ein großes Kompliment an alle, die sich den ganzen Tag sehr diszipliniert und unglaublich engagiert zeigten“, so Trainer Harald Brückl. Zum Tagesausklang absolvierte die Frauenmannschaft der GKL Waldviertel gemeinsam mit dem Nachwuchs eine Kräftigungseinheit, angeleitet durch Trainerin Agnes Tremmel.

Der Verein bedankt sich bei den tatkräftigen Helfern, allen voran bei Roswitha Schmidt, die in ihrem Buffetbetrieb in der Sporthalle, dem Loisbachstüberl, die Nachwuchshandballerinnen wieder einmal gut verpflegte. Des Weiteren spricht der GKL auch den Eltern großen Dank aus, die den Verein einerseits finanziell als auch durch Obst- und Kuchenspenden versorgten.

Gestärkt und motiviert starten die Nachwuchsmannschaften des GKL und ihre Trainer ins Jahr 2018.