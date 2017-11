Einen doppelten Sieg konnte das Tanzsportpaar vom Union- Tanzsportclub Krems, Elke Schacherl und Jürgen Harrer, am Wochenende in Kirchberg verbuchen. Die beiden sicherten sich sowohl in der Startklasse Senioren II Standard als auch in der Klasse Senioren II Latein den NÖ Landesmeistertitel.

Einen weiteren Cluberfolg für den Kremser TSGK verbuchten Isabella und Franz Ortner, die in derselben Startklasse den dritten Platz erreichten. Erfreuliche Ergebnisse konnten außerdem in der Startklasse Senioren III Standard erzielt werden. Hier gewannen Heidrun und Gerhard Fichtinger den vierten Turnierplatz.