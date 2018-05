Für Norbert Lechner war es bereits das vierte Mal, dass er sich dem Taipeh 101 Tower stellte. Dass es auch dieses Mal, bei 91 Stockwerken, 2.046 Stufen und 390 Höhenmetern, die es zu meistern galt, kein Zuckerschlecken werden würde, war dem Kamptaler durchaus bewusst.

„Die steilsten Stufen, die ich kenne“

„Die Stufen des Taipeh 101 sind die steilsten, die ich kenne. Ab dem siebenten Stockwerk stellen sie sich wie eine Wand vor einem auf und machen das Laufen unmöglich. Dieser To wer ist der einzige, bei dem die allerbesten Treppenläufer fast die gesamte Strecke gehen“, erklärt Lechner.

Im ersten Durchgang stellten sich die Starter zunächst den ersten 35 Stockwerken, die der Profi-Treppenläufer in einer Zeit von 4:50 Minuten passierte. Im Finale ging es dann darum, den ganzen Turm zu bezwingen. Trotz der harten Bedingungen lief der Langenloiser als 39. über die Ziellinie und darf mit einer Zeit von 14:50 Minuten auf diese Leistung durchaus stolz sein.

Insgesamt gingen beim Towerrunning World Championsship 5.000 Läufer an den Start, 90 davon waren geladene, internationale Eliteläufer.

Lechner konnte mit Rang 39 zwar nicht an seine vorherigen Leistungen anschließen, (2014 wurde er Siebenter in Hongkong und erreichte Platz 22 in Paris. 2015 lief er als Siebenter in Taipeh über die Ziellinie, 2017 schaffte er es in Dubai auf Rang 15) ist aber dennoch zufrieden mit seiner Leistung. Schließlich bezwingt nicht jeder ohne spezielles Training das achthöchste Gebäude der Welt.