Beim „Climb to Abu Dhabi“, dem Lauf auf den 305 Meter hohen Etihad Tower 2, war auch ein heimischer Läufer mit von der Partie: Norbert Lechner, der gebürtige Langenloiser, trat die Reise in die Arabischen Emirate an, um dort 1.617 Stufen im höchsten Gebäude der Stadt zu laufen.

Nachdem Lechner im Vorfeld nicht wie gewünscht trainieren hatte können, ging er mit niedrigen Ambitionen an den Start. Die Veranstalter ließen sich nicht lumpen: 25.000 Dollar Preisgeld, die besten 50 Läufer aus aller Welt und eine Beherbergung, die ihresgleichen sucht - das alles sprach für sich.

Während des Laufens fühlte sich Lechner nicht sonderlich gut. Da er keine Pulsuhr trug, wusste er bis zum Schluss nicht, wo er sich im Teilnehmerfeld befand. Nach 11:42 Minuten überquerte er die Ziellinie als 15., er selbst kommentierte das Rennen positiv gestimmt: „Ich würde meinen, das ist schon sehr sauber. Ich habe gemerkt, dass mir das spezifische und intensive Training fehlt, das es auf diesem Level einfach braucht. Die Ergebnisse ließen lange auf sich warten, ich war daher sehr überrascht, dass ich so weit vorne gelandet bin.“ Lechner trainiert aktuell nur nach Lust und Laune, anders ist es neben seinem Job, Dienstreisen und Dissertation nicht möglich.

Dennoch wird man Norbert Lechner in Zukunft sicher noch bei dem einen oder anderen Treppenlauf auf dem Globus finden.