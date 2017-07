Alexander Frühwirth, Andi Kainz und Ali Gruber (URC Langenlois) starteten mit einem Sprung in den Wörthersee. Frühwirth und Kainz legten einen schnellen Schwimmsplit hin und hofften auf Top-Ergebnisse. Dann der Rückschlag: Routinier Frühwirth stürzte in der zweiten Radrunde schwer. Diagnose: gebrochener Oberschenkelhals. Noch am Wochenende wurde er in Klagenfurt operiert.

Für Andi Kainz entwickelte sich das Rennen indessen prächtig: Nach 58 Minuten im Wasser verbrachte er knappe fünf Stunden auf dem Rad, um 180 Kilometer herunterzuspulen. Im Laufsplit – Kainz’ stärkste Disziplin – kam über die 42 Kilometer des Marathons zum ersten Mal der Gedanke auf, dass eine Zeit unter neun Stunden im Bereich des Möglichen lag. Angefeuert von den Zusehern gab Kainz alles und beendete den Marathon in 2:54,16 Stunden. Seine Uhr blieb damit bei sensationellen 8:58,36 Stunden stehen.

Damit belegte Kainz nicht nur den 18. Gesamtrang und war der viertschnellste Österreicher an diesem Tag sowie Zweiter der M30; er qualifizierte sich auch für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Ali Gruber bewies mit einer Zeit von 10:07,48 Stunden ebenfalls seine gute Form.

Ein weiterer Lichtblick: Am Tag nach der Bestleistung hatte Alex Frühwirth beim Besuch seines Vereinskollegen im Krankenhaus seinen Schmäh bereit wiedergefunden.