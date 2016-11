STOCKERAU - KREMS/ZWETTL abgebrochen. Es passt ja zur Jahreszeit. Freilich hätten die Kremser Cracks auf die Stockerauer Version von „Es wird scho glei dumpa“ gerne verzichten können. Die Partie konnte nicht zu Ende gespielt werden.

Schon vor Spielbeginn stand das Aufeinandertreffen der Spielgemeinschaft KEV Eagles/Zwettl Hurricanes und der Stock City Oilers unter keinem guten, und vor allem hellen Stern: Aufgrund der defekten Lichtanlage am Stockerauer Platz musste das Match um eineinhalb Stunden verschoben werden, dann endlich erbarmte sich die Elektrik. Kein Erbarmen zeigten hingegen die Waldviertler, die genauso wie vor sechs Tagen, als man die Stockerauer in Zwettl 10:3 nach Hause geschickt hat, rasch mit 3:0 in Führung gingen.

Nach Anschlusstor streikte das Flutlicht

Mit dem komfortablen Vorsprung ging es auch in die erste Pause. Nach vier Minuten im zweiten Drittel erzielten die Oilers den Anschlusstreffer. Das Heimpublikum schöpfte Hoffnung, aber nicht sehr lange, denn nach dem Tor trat das Fluchtlicht endgültig in den Streik. Noch einmal eineinhalb Stunden zu warten? Schiedsrichter Markus Schaffer machte der Geduldprobe ein Ende. Wie geht‘s nun weiter? KEV-Kapitän Bernd Parycek rechnet mit einer Neuaustragung. „Ob wieder bei 0:0 angefangen wird oder wir unseren Zwei-Tore-Vorsprung mit ins neue Spiel nehmen können, entscheidet der Verband“, so der SG-Kapitän. Mit der Leistung bis zum Spielabbruch zeigte sich Parycek größtenteils zufrieden: „Vorne waren wir wieder sehr souverän. In der Defensive konnte man aber noch einige Mängel sehen.“

Diese gilt’s, bis Freitag zu beheben – gegen wieder erstarkte Tullner Hummels, die zuletzt mit einem klaren Sieg gegen Titelfavorit Amstetten aufhorchen ließen…