Die bereits 23. Auflage des Türnitzer Raiffeisen Adventlaufs, der vom Skiklub und Sportverein Türnitz organisiert wird, war trotz Wintereinbruchs am Laufwochenende ein voller Erfolg. Über 120 Starter nahmen in verschiedenen Bewerben den traditionellen Lauf durch das Türnitzer Gemeindegebiet in Angriff und trotzten den diesmal wirklich äußerst herausfordernden Bedingungen.

Seriensieger Wolfgang Wallner unbezwingbar

Doris Strahodinsky hatte keine Konkurrentinnen und kam bemerkenswerte fünf Minuten vor der Zweiten ins Ziel. | NOEN

Einmal mehr gab der heuer erst seit spät in Form gekommene Wolfgang Wallner vom LAG NÖ Mitte beim Hauptlauf über 7.700 Meter die Pais vor und war am Ende nicht zu schlagen. In unter diesen Bedingungen starken 26:32,0 Minuten sicherte er sich den Sieg. Dahinter lief Kevin Wallner (ASKÖ Sparkasse Hainfeld) in 26:55,5 als Zweiter und bester Bezirksläufer über die Ziellinie. Auf dem dritten Platz landete Alexander Reiter (URC Mariazell) mit einer Zeit von 27:22,1.

Bei den Damen war Doris Strahodinsky (SKVg Pottenbrunn) eine Klasse für sich und ließ ihre Konkurrentinnen Elisabeth Lampl (SC Türnitz, 41:59,3) und Eva Paier (Union Mürzsteg, 42:31,3) mit einer Zeit von 36:40,7 hinter sich.

„Ein rundum perfekter Event, der nur durch die Unterstützung der vielen Helfer der Vereine und der Gemeinde möglich ist“, betont Franz Auer vom Organisationsteam und seinen Kollegen Herbert Zöchling freut einmal mehr die rege Beteiligung beim Staffellauf. „Er erfreut sich ungebrochen größter Beliebtheit.“ Und Sieger Wolfgang Wallner erklärt auch, warum der Adventlauf jedes Jahr aufs Neue großen Zuspruch findet. „Auer und Zöchling garantieren mit ihrem hervorragenden Team eben auch bei solch winterlichen Bedingungen eine perfekte Veranstaltung.“

Jugendbewerbe mit fröhlichen Läufern

Im Staffellauf, powered by Dein Profi Bau GmbH, matchten sich elf Teams zu je fünf Läufern um den Sieg. Am Ende hatten „Die Untrainierten vom SV Türnitz“ die Nase vorn. Die gar nicht so untrainierten Türnitzer Fußballer Ronald Daxböck, Manfred Hintermayer, Martin Karner, Michael Kausl und Michael Weinmesser sicherten sich in 28:27,2 den Sieg. Auf den Plätzen landeten das zweite Team des Sportvereins (SVT-BABO, 28:33,2) und die Union Annaberg (28:40,5).

Auch der Jugendlauf, der über eine Runde (1.540 Meter) gegangen ist, hat großen Anklang gefunden. Den Sieg in der Klasse Schüler B weiblich sicherte sich Verena Kaiser (ASKÖ Sparkasse Hainfeld). Alexandra Lesiak (NF Wilhelmsburg) war in der Klasse Schüler C weiblich in 7:13,9 vorn. Bei den Jugendlichen B männlich matchten sich die Türnitzer Jungkicker um den Sieg. Am Ende hatte Florian Zöchling vor Raphael Pichler und Patrick Palwein die Nase vorne. In der Klasse Schüler B war der für den UFC Mariazell startende Constantin Urfahrer nicht zu schlagen und sicherte sich vor Joachim Gravogl und Fabian Tiefenbacher (beide SV Türnitz) den ersten Platz.

Beim Kinderlauf gab es mit 23 Startern einen neuen Rekord. Die Laufasse von morgen liefen unter großem Beifall der zahlreichen Zuschauer über die Ziellinie und wurden alle mit einer Medaille und einem kleinen Geschenk für ihre Leistung belohnt.