Im letzten Spiel der Oberliga-Meisterschaft machte die Mannschaft aus St. Veit mit der Heimmannschaft aus Aschbach kurzen Prozess. Walter Windischberger gewann gleich im zweiten Spiel mit 3:1 gegen Ludwig Pöll und stellte die Weichen für den 6:1 Auswärtserfolg. Sandra und Lisa Fuchs spielten gewohnt stark und gewannen alle ihre Spiele. Nach sechs gewonnenen Begegnungen in Folge, musste sich Walter Windischberger knapp im fünften Satz geschlagen geben.

Sektionsleiter Harry Kurzböck: „Der gesamte Verein gratuliert der Oberliga-Mannschaft zum Meistertitel, zu dem auch Christoph Frank sehr viel beigetragen hat.“

Ebenfalls ein Erfolgserlebnis konnten die Kaumberger der SG Oberes Triestingtal in der Oberliga C verbuchen: Dietmar Deimbacher, Dominika Vizinova und Gert Weszelits schlugen im direkten Duell um den Klassenerhalt Grimmenstein 2 souverän mit 6:2. Damit überholte man den Gegner und schaffte als Drittletzter den Verbleib in der Oberliga.

Traisens Zweierteam hatte in der Unterliga gegen Pottenbrunn/St. Pölten 4 klar mit 0:7 das Nachsehen und konnte St. Veit/Hainfeld 4 damit nicht mehr überholen – Abstieg.