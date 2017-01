Der Jänner hat die Skifans bisher mit Schnee verwöhnt, umso mehr scheint nach dem Ausfall im Vorjahr heuer für das legendäre Auffi&Owi-Rennen in Lilienfeld alles angerichtet zu sein. „Letzte Woche hatten wir perfekte Skitouren-Bedingungen bis ins Tal“, sieht Markus Rosenauer vom Organisationsteam die Erstürmung des Muckenkogels aus heutiger Sicht für gesichert an. Start für die Rennklasse ist am Samstag um 14 Uhr, bereits um 12.30 Uhr legt die Wanderklasse los.

Die Streckenführung des Auffi&Owi liegt auf geschichtsträchtigem Boden: Am 19. März 1905 veranstaltete Mathias Zdarsky vom Muckenkogel aus den ersten Torlauf der alpinen Skigeschichte. Auch diese Rennläufer mussten mit angeschnallten Skiern den Berg erklimmen. Die Aufstiegsstrecke des Auffi&Owi führt zwar am Muckenkogel vorbei, aber Anfang und der Rest des Anstieges sind fast ident mit der damaligen Route.

Der Sessellift in Lilienfeld ermöglicht den Aufstieg auch bequemer. Drei Hütten, die Traisener Hütte auf der Hinteralm, die Klosteralm-Hütte sowie die Lilienfelder-Hütte bieten kulinarische Genüsse und Gemütlichkeit, wodurch auch Zuschauern entlang der Strecke ein Erlebnis garantiert ist.

„Sollten die Schneebedingungen letztlich doch nicht eindeutig sein, wird am Mittwoch über die Austragung oder eine etwaige Änderung des Starts entschieden und auf www.auffiundowi.at veröffentlicht“, erklärt Rosenauer.

Das Auffi&Owi-Rennen zählt mit dem Gmoaoimsturm auf die Gemeindealpe, dem Tonion-Tourenskilauf, dem Preberglauf, dem Kampsteintourenlauf, dem Hofbaueralmlauf und dem Sparkassen Schneeberg-Skitourenlauf zum Blizzard-Sparkassen-Cup.