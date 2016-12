Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des WSV Annaberg, die im Gasthof Meyer über die Bühne ging, gab es nicht nur Neuwahlen, sondern auch eine Neueinkleidung des Teams.

Michael Baumann wurde als Obmann bestätigt und als sein Stellvertreter Jürgen Nutz gewählt. Die Funktion des Kassiers übernimmt Richard Meyer und sein Stellvertreter ist Erich Fercher. Als Schriftführerin und Schriftführer-Stellvertreter wurden Christine Edlauer und Stefan Schlager gewählt. Für die sportlichen Belange zeichnet Sportwart Guido Kraft verantwortlich.

„Der Verein rückt angesichts der schwierigen Situation nach der Schließung des Pfarrboden-Liftes und dem Ableben des früheren, langjährigen Obmanns Peter Nutz noch enger zusammen. In der kommenden Saison ist die Durchführung von sechs Rennen vorwiegend im Nachwuchsbereich geplant. Wir möchten auf der neuen Rennstrecke zunächst Erfahrungswerte sammeln und testen. Auch die Polizei-Landesmeisterschaft für NÖ und Wien ist wie im Vorjahr wieder fix“, erzählt Obmann Michael Baumann, der aber auch schon neue Ideen für die Zukunft hat, über die aktuellen Pläne für die neue Saison.

„Wir wollen beim WSV neue Wege beschreiten, angepasst an die neuen Anforderungen, jedoch mit gewohnter Professionalität“, will Baumann in der Zukunft alternative Angebote im Wintersportbereich wie Tourenschilauf, Langlauf und Schneeschuhwandern abdecken. Auch Schi-Cross will man beim WSV Annaberg nach wie vor im Auge behalten.