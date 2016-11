Beim Ersten Melker Billardsportclub EMBSC wurde eine Verbandsvorrunde 1. Klasse in der Disziplin Freie Partie durchgeführt. Der Generaldurchschnitt geht dabei von 12,001 bis 30,000 Punkte, die Spieldistanz beträgt 300 Punkte. Außer Jörg Kraus und Robert Hochenauer vom EMBSC spielten noch Martin Mader aus St. Pölten, Fritz Perina aus Krems und Wolfgang Karner aus Wieselburg. „Es spielte jeder gegen jeden“, erklärt Kraus den Modus.

In einer hochklassigen Verbandsvorrunde stachen beide EMBSC-Spieler noch heraus. „Mir gelang sogar das beste Turnier meiner Karriere“, freute sich Kraus, der alle seine Partien ungefährdet gewinnen und mit einem GD von 66,666 Punkten, dem besten Einzelschnitt von 300 Punkten und der Turnierhöchstserie von 300 Punkten sämtliche Turnierbestleistungen aufstellen konnte. Highlight war die Partie gegen Mader. Dabei gelang es Kraus erstmals eine Partie in der ersten Aufnahme auszumachen. „Schade, dass er begonnen hat, so wurde es ‚nur’ ein 300:8-Sieg“, lacht Kraus.

Ein Arbeitsunfall bremst Kraus aus

Auch Robert Hochenauer spielte sein bestes Turnier. Er verlor nur gegen seinen Klubkollegen Kraus mit 186:300. Gegen den Wieselburger Wolfgang Karner gelang ihm in der vierten Aufnahme ein Husarenstück, mit einer fantastischen Schlussserie von 299 Punkten – 300:46-Sieg!

Das ergab einen sehr guten Schnitt von 75 Punkten und mit einem ausgezeichneten GD von 40,222 Punkten überspielte er sich auch in die Meisterklasse. Somit hat der Erste Melker Billardsportclub EMBSC in der Freien Partie erstmals gleich zwei Spieler in Österreichs höchster Spielklasse der Meisterklasse.

Auch Mader mit einem GD von 25,294 Punkten und Perina mit einem GD von 22,363 Punkten werden beim Finale der 1. Klasse in Wien um den Turniersieg mitmischen. Die Vorrunde in Melk war übrigens die beste in ganz Österreich, das bewies der ausgezeichnete Turnier-GD aller Teilnehmer von 29,340 Punkten.

Das Lachen vergangen ist Kraus aber dann letzte Woche doch noch. Trotz seiner Hochform verpasste er nämlich die Staatsmeisterschaften in St. Pölten. „Ich hab mir bei der Arbeit (Firma Manner, Anm. d. Red.) in den Finger geschnitten, und musste deswegen absagen“, ärgerte er sich.