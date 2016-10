Sie ist erfolgreich: Die 16-jährige Eschenauerin Nina Dan ist Jugend-Landesmeisterin im Westernreiten, Sparte Reining – und das mittlerweile zum dritten Mal!

Beim Westernreitturnier im High Class Horse Center in Weikersdorf/Steinfelde überzeugte sie mit ihrem zehnjährigen Quarterhorse-Wallach „Starbucks Legacy“ das gestrenge Richterkollegium: Erster Platz in der Reining Young Rider (14 bis 18 Jahre) und ein weiterer erster Platz in der NRHA (National Reining Horses Association)-Show, wo sie die Limited-Non-Pro-Trophy gewann. Mit klarem Abstand bei einem Score von 70,5 wurde sie schließlich Jugend-Landesmeisterin in der Reining. „Ich freue mich sehr über diesen schönen Saisonabschluss. Starbucks war sehr konzentriert und hat tolle Leistungen gezeigt – trotz der langen Turniersaison“, jubelt sie.

In den nächsten Wochen dürfen Pferd und Reiter ein wenig durchschnaufen, denn die Turniersaison war heuer lang. „So wie in den vergangenen Jahren waren wir auch heuer wieder neben zahlreichen nationalen Turnieren auch international unterwegs. Am besten gefiel mir das Breeders Derby in Kreuth mit 350 teilnehmenden Pferden und die NRHA-Europameisterschaft in Stare Zukowice in Polen“, bilanziert sie.

Bei der Europameisterschaft ist sie stolz auf einen 6. Platz in einem Erwachsenenbewerb. Für nächstes Jahr hat sie sich schon große Ziele gesetzt: „Wir wollen in Italien, Deutschland und in Polen um einen Stockerlplatz mitreiten. Dabei jede Menge Spaß haben und neue Freunde kennenlernen, darf dabei auch nicht fehlen“, sagt sie. Stockerlplätze auf nationaler Ebene erritt Dan heuer noch am Turnier in Wels im Anfang Mai und in Wiener Neustadt Mitte Mai und Ende August.