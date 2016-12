Der Norweger Henrik Kristoffersen ist zwar der große Sieger des Slaloms von Val d’Isere, knapp gefolgt von Österreichs Superstar Marcel Hirscher, doch Marc Digruber legte im zweiten Durchgang auf der pickelharten Piste des sehr steilen Hanges einen Traumlauf hin und schaffte noch den Sprung auf den vierten Gesamtrang.

Dabei hatte Digruber, dessen bislang beste Weltcupplatzierung ein fünfter Platz war, im ersten Durchgang einen schweren Fehler gleich im oberen Streckenteil. „Der hat mir gut und gern eine Sekunde gekostet“, haderte er im Ziel vor dem zweiten Lauf mit sich. Ohne das Malheur wäre er schon am Vormittag ganz vorn dran gewesen, so aber musste er als Siebzehnter in den zweiten Lauf starten.

Besonders den Mittelteil erwischte der 28-Jährige, der in Mitterbach aufgewachsen ist, aber nahezu perfekt. „Ich habe einfach alles riskiert. Nach dem blöden Fehler im ersten Durchgang war das diesmal klar besser“, wusste er gleich nach seiner Fahrt im Ziel. Dass es ihn aber derart weit nach vorn spülen würde, war da noch nicht absehbar.

Am Ende waren aber nur die allerbesten in der Lage, Digruber noch abzufangen. Pech hatte der zur Halbzeit Führende Franzose Alexis Pinturault, der an der gleichen Stelle wie Digruber im ersten Durchgang nun im zweiten patzte und gleich ganz ausfiel. Der Russe Alexander Choroschilow fiel vom Zweiten auf den dritten Platz zurück, knapp vor Digruber.

Digruber hatte Anfang letzter Woche bereits einen Europacup-Slalom in Levi gewonnen. Nach Rang sechs am Vortag siegte er am Mittwoch vor dem US-Amerikaner Engel.