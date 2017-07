Mit einer würdevollen Siegerehrung — musikalisch untermalt von einer Bläsergruppe – gingen die diesjährigen Segelflug-Staatsmeisterschaften in Mariazell am Sonntag zu Ende. Aeroclub-Präsident Michael Feinig und Bundessektionsleiter Michael Gaisbacher hoben dabei den sehr spannenden, unfallfreien Verlauf hervor. Die sechs Wettbewerbstage waren anspruchsvoll, die Piloten bewiesen dabei jedoch das hohe Niveau des österreichischen Segelflugsports.

„Viele Fliegerfreundschaften sind vertieft und neue geschlossen worden“, war Obmann Wilhelm Wohlmuth mit dem Event sehr zufrieden.

Der abschließende Wettbewerb brachte neue Tagessieger. In der Standardklasse überraschte der Waldviertler Martin Schwab, den Staatsmeisterschaftstitel holte sich David Richter-Trummer vor Herwig Wagner – zwischen den beiden liegt der Schweizer Junior Mike Hürlimann.

Der Tagessieg in der 15-m-Klasse ging an den Tiroler Michael Rass, überlegener Staatsmeister hier wurde der Oberösterreicher Eduard Supersperger vor seinem Vereinskameraden Friedrich Hofinger.

Die 18-m-Klasse hat am Sonntag pausiert, in der Gesamtwertung war Welt- und Europameister Wolfgang Janowitsch nicht zu schlagen. Rang zwei ging an Bernhard Leitner vor Werner Amann.

Großer Pechvogel der offenen Klasse war am Schlusstag Sebastian Eder. Bisher deutlich in Führung liegend musste der Favorit diese am Ende noch an Guido Achleitner abgeben und sich mit Rang zwei begnügen. Dritter in der Gesamtwertung wurde Sven Kolb; den Tagessieg holte sich Martin Embacher.