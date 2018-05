Nach wie vor befinden sich die Leichtathleten des ULC Transfer St. Veit in Hochform. Beim stark besetzten Nachwuchsmeeting in Pottenstein eroberten sie gleich zehn Medaillen, vier davon in Gold, ebenfalls vier in Silber und zwei in Bronze. „Gesamt wurden wieder 19 neue persönliche Bestleistungen aufgestellt“, freut sich Sektionsleiter und Betreuer Alfred Janisch.

Constantin Urfahrer konnte seine Erfolgsserie mit Siegen im Speerwurf und im 60-m-Hürdensprint fortsetzen. Einen zweiten Platz gab es für das Toptalent im Weitsprung und Vierter wurde er im top besetzten 60-m-Lauf.

Drei Podestplätze sicherte sich auch Sarah Daxböck. Sie siegte über 60 Meter und holte zweite Plätze im Weitsprung und Vortexwurf.

Der eigentlich noch in der U 10 startberechtigte Tristan Hasler stand in der U-12-Klasse ebenfalls dreimal am Podest. Mit einem überlegenen Sieg im Vortexwurf (39,32 Meter), einem zweiten Platz im Weitsprung und einem dritten Platz im 60-m-Lauf wusste er seine Betreuer zu begeistern.

Weitere starke Ergebnisse für den ULC gab es durch Valentina Urfahrer (jeweils in 4. Weitsprung und 60-m-Lauf, 3. Vortex), Sophie Dolar (jeweils 4. Vortex, 60-m-Lauf, 5. Weitsprung), Selina Weinknecht (5. Kugelstoßen, 6. Hochsprung), Alexander Fischer (6. Weitsprung, jeweils 9. Vortex und 60-m-Lauf, 11. 60-m-Hürden), Petra Vonwald (9. Weitsprung, 14. Vortex, 16. 60-m-Lauf,, 17. 60-m-Hürden) sowie Hanna Weinknecht (5. Kugelstoßen, 11. Speerwurf).