Mit sechs Aufstiegshilfen und 12,5 Pistenkilometern zählt das Skigebiet Annaberg zu den größten in Niederösterreich. In Zusammenarbeit mit dem Landesskiverband NÖ hat die Annaberger Liftbetriebs-Gesellschaft in einer Bauzeit von nur 3,5 Monaten im Skizentrum Reidl-Lifte eine Trainings- und Rennstrecke errichtet. „Mit der neuen Mathias-Zdarsky-Rennstrecke wird das Angebot der Annaberger Lifte deutlich aufgewertet“, freut sich auch die für Tourismus und Sport zuständige Landesrätin Petra Bohuslav und kennt die Vorteile: „Publikumsskilauf und Trainingsbetrieb können in Zukunft parallel stattfinden, ohne einander zu behindern.“

Skipionier gibt neuer Piste den Namen

Als Entwickler der „Alpinen (Lilienfelder) Skifahr-Technik“ gilt Mathias Zdarsky international als Pionier des alpinen Skilaufs. „Zdarsky prägte den Skisport weit über die Region hinaus. Er war ein begnadeter Erfinder und Tüftler, genauso auch Schriftsteller und Lehrer. In Lilienfeld hat er 1905 den ersten Torlauf der Skigeschichte organisiert. Daher lag es für uns auf der Hand, diese neue Strecke nach ihm zu benennen“, erklärt Bohuslav. Das Land hat heuer rund 450.000 Euro in Annaberg investiert, dabei wurde die Schlagkraft der Beschneiungsanlage im Skizentrum Reidl-Lifte erhöht, die neue Trainings- und Rennstrecke errichtet sowie die Piste Almboden verbreitert. „Ein klares Bekenntnis zum Skigebiet Annaberg, das auch in Zukunft für den Skisport im Land eine große Bedeutung haben wird“, verscihert Bohuslav.

Die neue Zdarsky-Piste ist rund 35 Meter breit und 420 Meter lang und führt im Sinne der Abfahrt links um die Bergstation des Vierersesselliftes Söllnreith. Die rund 1,5 Hektar Fläche werden von insgesamt zehn Schneeerzeugern (sechs Schneelanzen sowie vier Schneekanonen, davon drei auf Turm und ein Schwenkarm) versorgt. Bei der Rennstrecke geht auf rund tausend Meter Streckenlänge die schwarze Söllnreith-Abfahrt (Piste 2) in die rote Zdarsky-Piste (Piste 2a) und diese wiederum in die blaue Gassneralm (Piste 4) über. Der maximale Höhenunterschied beträgt 270 Meter.

Slalom, Riesentorlauf und Super-G auf neuer Piste möglich

Die neue Rennstrecke wurde für nationale Rennveranstaltungen homologiert. Es stehen vier Startplätze und drei Zielhütten zur Verfügung, sodass je nach Bedarf Slalom, Riesentorlauf und sogar Super-G gefahren werden kann. „Schülerinnen und Schüler der Michaela Dorfmeister Ski-Mittelschule Lilienfeld haben in dieser Woche bereits am Annaberg trainiert und sind von den Möglichkeiten begeistert“, erklärt der Präsident des Landesskiverbands NÖ Wolfgang Labenbacher, der sich auch für die regionalen Vereine sowie die Landeskader ideale Trainingsbedingungen verspricht.

Neue Strecke wird gut angenommen

Begeistert ist auch Annabergs Bürgermeisterin Petra Zeh. „Die neue Rennstrecke wird sehr gut angenommen, denn wir haben bereits mehr als 35 Reservierungen für Veranstaltungen in der heurigen Wintersaison!“ In der trainings- und rennfreien Zeit steht die Piste natürlich auch den Gästen zur Verfügung. „Eine tolle Bereicherung unseres touristischen Angebots“, ist Zeh überzeugt. Das Skigebiet Annaberg ist seit 8. Dezember in Betrieb. Urlaubsgästen steht ein Skibus, der in der gesamten Gemeinde unterwegs ist, zur Verfügung.

Die Niederösterreichische Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft hat die Annaberger Liftbetriebs-Gesellschaft im Jahr 2011 übernommen und seitdem mehr als 9,5 Millionen Euro in die Modernisierung des Skigebietes Annaberg investiert. Mit einer Investitionssumme von elf Millionen Euro wurde das JUFA Annaberg Bergerlebnis-Resort über eine gemeinsame Gesellschaft von ecoplus und JUFA errichtet. Im ersten touristischen Winterhalbjahr seit der Eröffnung im Herbst 2015 erzielte der Betreiber JUFA 16.407 Nächtigungen. Das Sommerhalbjahr 2016 war mit 16.371 Nächtigungen 45 Prozent über Plan.

„Der Tourismus ist ein wichtiges wirtschaftliches Standbein in Niederösterreich. Als Wirtschaftsagentur des Landes engagieren wir uns im Rahmen der NÖ-BBG dafür, die Betriebe fit für die Zukunft zu machen und damit auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Regionen zu erhalten“, betont ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.