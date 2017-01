Der diesjähriger Auffi&Owi-Lauf konnte am Samstag bei besten Wetter- und Pistenbedingungen unfallfrei abgewickelt werden. 57 Skitourenläufer nahmen das Rennen in Angriff, 40 davon in der Rennklasse, 17 in der Wander/Hobbyklasse.

Thomas Morgenbesser vom Team Dynafit Austria schaffte in 59:25 Minuten einen neuen Streckenrekord, blieb somit auch erstmals unter der magischen Ein-Stunden-Marke. Schnellste Dame war Ulli Eichberger (USC Sparkasse St. Corona) in 1:18:48 Stunden.

Vom Startareal, der Talstation Sessellift auf 420 Meter Seehöhe ging es über die Abfahrtsstraße hinauf zur Glatz-wiese, dann über die Schneisse auf der Familienabfahrt zum Suttenausgang. Weiter über die Familienabfahrt vorbei an der Lilienfelderhütte auf 954 Meter (Gschwendt) zur Bergrettungshütte, wo sich auch die erste Kontrolle und von vielen dringend benötigte Labestation befand. Weiter ging’s über den flachen Almboden zur Bergstation des Sesselliftes und über die Kesselbodenstraße und Kabeltrasse zur Traisnerhütte auf 1313 Meter (Hinteralm) mit der zweiten Kontroll- und Labestation.

Nach 900 Meter Aufstieg ging es zur Talstation hinab — über die Hauswiese zur Schwarzwaldstraße, auf dieser bis zur Klosteralm, wo ein letzter kurzer aber bissiger Anstieg von rund 50 Höhenmetern wartete. Nach der dritten Kontrollstation wurde der letzte Streckenabschnitt in Angriff genommen, vorbei an der Bergrettungs- und Lilienfelderhütte mit Sutte und Schneise oder Familienabfahrt ins Ziel bei der Talstation.

Bei der gemütlichen Siegerehrung im Gasthof Ebner in Lilienfeld gab es im Rahmen einer Tombola schöne Sachpreise für alle anwesenden Starter. Das Auffi&Owi-Team bedankte sich bei allen Teilnehmern, bei den Sponsoren und freiwilligen Helfern, auch für die gute Stimmung sowie die Disziplin auf der Strecke. Auch gab man bereits den Termin fürs nächste Auffi&Owi bekannt. Am 27. Jänner 2018 kann man Thomas Morgenbesser seinen Titel wieder abjagen.