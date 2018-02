Seit den frühen 1990er Jahren veranstaltet die Nostalgie-Skigruppe Traisen jährlich ein Gedenkrennen an den ersten Torlauf der Skigeschichte am 19. März 1905. Das Rennen wurde wie einst auf Zdarskys Hausberg, dem Lilienfelder Muckenkogel, als Auffi&Owi ausgeführt. Dafür bot sich die Hauswiese der Hinteralm an, die meist auch Mitte März noch ausreichend Schnee für das Rennen hatte.

Um ein Rennen mit zahlreichen Startern und Zuschauern zu ermöglichen, war der Aufstieg mit dem Sessellift notwendig, der jedoch seit einigen Jahren in den Wintermonaten außer Betrieb ist.

Daher war in diesem Jahr Annaberg als „Ausweichquartier“ gewählt worden. Die Rennstrecke wurde im Bereich der neuen Reidlhütte gewählt und musste in zwei Durchgängen durchfahren werden. In alter Tradition waren nummerierte Fahrmale (Tore) gesteckt und mussten von den Rennläufern in Eistocktechnik bewältigt werden. Holzski ohne Stahlkanten, Lederschnürschuhe, historische Bindung und Kleidung waren wie immer obligatorisch. Die Zeitnehmung mit Fahne und mechanischen Stoppuhren war wie beim historischen Rennen.

Die Damen wurden extra gewertet. Bei besten Pistenbedingungen holte sich die Traisnerin Uschi Wallentin den Sieg vor Heidi und Rosi Lampl aus Lilienfeld. Bei den Herren hatte Vereinsobmann Edi Fürst den Lilienfelder Josef Lampl und Reinhard Wallentin aus Traisen auf die Plätze verwiesen.

Zahlreiche Zuschauer hatten bei strahlendem Sonnenschein dem nostalgischen Spektakel beigewohnt und die Rennläufer angefeuert.

Der gleichzeitig stattfindende Wintersporttag der Niederösterreichischen Naturfreunde hat natürlich auch dazu beigetragen. Sowie Starter als auch Zuschauer hatten die Veranstaltung genossen. „Die gute Infrastruktur bei den Reidl-Liften in Annaberg hat die Organisation des Rennens stark vereinfacht und die Mithilfe des Skiclubs Annaberg und der Naturfreuende ermöglichte ein sicheres und trotzdem spannendes Rennen, das auf diese Art sicher nicht das Letzte war“, meinte Organisator Edi Fürst, der sich auch bei der Annerberger Liftgesellschaft bedankt.