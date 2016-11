„Mit ,Bentheim‘ habe ich wirklich mein Herzenspferd gefunden“, sagt Christina Schmidt. Die 30-jährige Flugbegleiterin widmet jede freie Minute ihrem neuen „Dressurkracher.“ Jetzt gegen Ende der diesjährigen Turniersaison zieht sie zufrieden Bilanz.

Sie darf auch stolz sein, hat sie doch bei den NÖ Landesmeisterschaften, die in Markgrafneusiedl ausgetragen wurden, kürzlich den hervorragenden dritten Platz – bei harter Konkurrenz – erreicht. „Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut“, sagt sie und berichtet über die letzten Turniere: „Heuer bin ich in erster Linie in der Klasse LP gestartet, in der wir auch einige erste Plätze holen konnten.“

Lektionen sollen verfeinert werden

So ist Schmidt voller Eleganz mit „Bentheim“ in den vergangenen Monaten über die Dressurvierecke am Gutenhof bei Himberg, in Ranzenbach und Wiener Neudorf geschwebt. Bis zur nächsten Turniersaison will sie sämtliche Lektionen, stets stark unterstützt von ihrer Trainerin Elisabeth Hudec-Semeleder, verfeinern. „Wir werden an den Galopptraversalen arbeiten. Die fliegenden Wechsel klappen sehr gut, auch die Verstärkungen.

Dennoch möchte ich, dass alles durchlässiger wirkt“, sagt Schmidt, die ihren „Bentheim“ in Laaben eingestellt hat. Hier hat er beim täglichen Weidegang und Schrittausritten Ausgleich zum Training am Dressurviereck. Auch neue Lektionen werden geübt. „Derzeit arbeiten wir an Piaffe und Passage an der Hand“, erzählt Schmidt, die den nächsten Start schon im Jänner in Ebreichsdorf plant.