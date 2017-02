Bei den österreichischen U-20-Hallenmeisterschaften gab es in Linz für das Team der Union St. Pölten eine Goldmedaille, einmal Bronze und drei weitere Platzierungen in den Top Sechs.

Topleistung von Pressler

Für eine Topleistung sorgte U-18-Sprinterin Lena Pressler mit ihrer Bronzemedaille über 200 Meter. Auf der nicht gerade günstigen Bahn zwei sprintete sie zur neuen Bestleistung von 25,68 Sekunden und landete nur knapp hinter U-20-Mehrkampf-Weltmeisterin Sarah Lagger. Auch über 60 Meter steigerte die 16-jährige St. Veiterin ihren hausrekord und belegte zeitgleich mit Vereinskollegin Franziska Afflenzer den guten fünften Rang im Finale. Die beiden ORGL-Schülerinnen kamen dabei auf 7,97 Sekunden. Afflenzer belegte über 200 Meter den achten Rang, ihre St. Pöltner Sprintkolleginnen Julia Kickinger, Sabrina Koberwein (ebenfalls St. Veiterin) und Bianca Polak landeten auf den Rängen zehn bis zwölf.

Bei den U-20-Burschen war mit Tim Wagner nur ein St. Pöltner am Start. Der 400-Meter-Spezialist sprintete in einem starken Feld nahe an seine Saisonbestleistung heran und wurde in 51,79 Sekunden Vierter.

Für die beste Leistung aus St. Pöltner Sicht sorgte Stabhochspringerin Raffaela Burda, die ihrer Favoritenrolle als Jahresbeste gerecht wurde und Gold holte. Die 17-jährige Gymnasiastin verbesserte dabei den von ihr selbst gehaltenen NÖ U-20-Rekord auf tolle 3,52 Meter.

„Raffaela wird mit dieser tollen Leistung auch nächste Woche bei der Allgemeinen Klasse eine gute Rolle spielen“, freut sich Union-Obmann Gottfried Lammerhuber bereits auf weitere Höhenflüge Burdas.