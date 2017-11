Letzte Woche fand im tollen Ambiente des Hotels Lengbachhof in Eichgraben die Siegerehrung des NÖ Nachwuchscups für Mountainbike und Straße statt. Die jungen Sportler und Sportlerinnen wurden für ihre Leistungen der vergangenen Saison ausgezeichnet, und mit Jürgen Brettschneider nahm der Präsident des Landesradsportverbands NÖ die Übergabe der Medaillen und Urkunden vor.

Zwischen Ski alpin und Mountainbike

Von den Naturfreunden Wilhelmsburg durften sich vier Athleten über Trophäen freuen. Bei den Mädchen U 14 holte sich auf der Straße Christa Doupovec den Sieg. Die Raipoltenbacherin, die als Skitalent des ULC Lilienfeld beim Skiverband im niederösterreichischen Kader steht, hält sich im Sommer mit Radfahren für die Wintersaison so erfolgreich in Form, dass mittlerweile auch der Radsportverband um ihre Gunst buhlt. Man darf also gespannt sein, für welche Karriere sich die junge Allrounderin einmal entscheiden wird.

In der U 17 weiblich ging der Sieg sowohl auf der Straße als auch im Mountainbike nach Wilhelmsburg. Conny Holland, die ins Leistungszentrum in der Südstadt geht, ist einfach eine Klasse für sich im Land. Bei den männlichen Junioren im MTB gab es den dritten Platz für Christian Seidl und Platz zwei für Michi Holland.

Durch den Abend führte Moderator Andi Blümel, der einige Ehrengäste wie Hermann Pernsteiner (2016 Platz sechs und bester Österreicher bei der Ö-Tour) und Ex-Bahn-Weltmeister Franz Stocher begrüßen konnte.

Für die Geschwister Holland ging es schon am nächsten Tag mit dem Querfeldeinrennen in Gutenberg an der Raabklamm weiter, wo beide auch auf dem Crosser ihr Können bewiesen und beim 40-Minuten-Rennen ganz oben am Stockerl standen.