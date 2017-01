Der Startschuss in den Rennwinter erfolgt im Gebiet Mitte am 15. Jänner in Annaberg mit den ersten Rennen zum Raika Kindercup sowie zum EFM Bambini-Cup. „Schnee in den Weihnachtsfeiertagen und die derzeitigen kalten Temperaturen sorgen für optimale Bedingungen in unseren Skiorten“, freut sich die Gebietswartin Ulrike Posch.

In Annaberg bereiten sich die jungen Pistenflitzer beim Gebietstraining mit Trainer Johannes Posch auf den Saisonauftakt vor. Den Trainingsauftakt gab es bereits beim Technikworkshop in Annaberg am 17. Dezember, bei dem der richtige Slalomschwung an vier Stationen unterrichtet wurde. „Über 160 Kinder- und Schülerläufer nutzten diese Möglichkeit“, freut sich Posch.

Die Kinderrennserien, Raika Kindercup und EFM Bambini-Cup, umfassen neun beziehunsweise acht Bewerbe. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2005. Das Highlight der Kinderrennen wird wieder der Salzburg Milch Kids Cup am 26. Februar in Annaberg sein, der auch zum NÖ Kinder-Talentecup zählt. Im Rahmen dieses Talentcups werden auch die Landeskindervergleichskämpfe auf der Forsteralm am 28. und 29. Jänner, bei denen die besten Kinderläufer aus Niederösterreich im Slalom und Riesentorlauf ihre Kräfte messen, sowie der finale Parallel-Slalom in Annaberg ausgetragen. Nähere Infos: www.skizeit.net und 0664/161 78 07 (Ulrike Posch).