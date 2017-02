Die Gemeindealpe in Mitterbach am Erlaufsee war Schauplatz der diesjährigen Gebietsmeisterschaft, die bei besten Bedingungen und strahlendem Sonnenschein stattfand Und die neuen Gebietsmeister, die am Ende mit der Sonne um die Wette strahlten, heißen Romana Hauser (WSV Annaberg) und Sascha Posch (WSV Traisen). Beide haben auch die Allgemeine Klasse für sich entschieden.

Faire Bedingungen auf der Gemeindealpe

Das Team der Union Mitterbach organisierte diese Meisterschaft des Gebiet Mitte in bewährter Manier und schaffte trotz „frühlingshaftem“ Schnee faire Bedingungen für alle 90 Starter. Im Rahmen der Gebietsmeisterschaft wurde auch der nächste Bewerb zum EFM-Bambini-Cup und zum Raika-Kindercup ausgetragen. Die Bestzeit bei den Kindern fuhr Victoria Fahrngruber vom SCU Frankenfels.

In den Bambini- und Kinderklassen feierten die heimischen Pistenflöhe sechs Klassensiege. Linda Madlmair, Jasper Retzl (beide WSV Annaberg), Maria Doupovec (USC Lilienfeld), Anna Span (Union Mitterbach), Julia-Sophie Schlögl und Laurin Glitzner (beide WSV Traisen) fuhren aufs oberste Treppchen.

Auch in den Schülerklassen hatten die heimischen Schülerläufer gleich fünfmal die Nase vorn. Carina Schmid (beide SC Türnitz), Julian Wagner (USC Lilienfeld), Sara Weilguny, Lukas Sandner und Alexander Schubert (alle WSV Traisen) freuten sich riesig über ihre jeweiligen Klassensiege.

Drei weitere Siege steuerten auch noch die Jugendläufer Gerald Schmid (SC Türnitz) und Markus Singraber (WSV Traisen) sowie AK-IV-Läufer Martin Weissenbeck (SC Türnitz) bei.