Die Annaberger Liftbetriebsgesellschaft unterstützt den Skirennsport in Niederösterreich und in der Region vorbildlich. „Betriebsleiter Peter Enne und sein Team sorgen bei Rennveranstaltungen der Vereine des Gebiets Mitte und bei den Trainings der MD SKI Mittelschule Lilienfeld immer wieder für perfekte Bedingungen“, bedankte sich nun NÖ-LSV-Präsident Wolfgang Labenbacher im Rahmen einer Mitarbeiterbesprechung in der Teichhütte in Wilhelmsburg mit der Goldenen Ehrennadel des österreichischen Skiverbands bei ihm.

Beim Absperrungsbau, beim Aufstellen der Sicherheitsnetze, beim Errichten von Schanzen und Wellenbahnen, beim Transport der Materialien, bei der zur Verfügung Stellung und Präparierung der Strecken, bei der Gewährung der Rettungskette — in allen Bereichen ist die Annaberger Liftgesellschaft ein verlässlicher Partner für die Veranstaltervereine und die MD SKI.

"Nur wenn dies alles passt, hat unser Nachwuchs Chancen am Weg nach oben“

„Die optimalen Bedingungen bei Trainings und Wettkämpfen, wie sie am Reidl geboten werden, sind für die Entwicklung der LSVNÖ-Läufer wichtig. Nur wenn dies alles passt, hat unser Nachwuchs Chancen am Weg nach oben“, stellte Labenbacher in seiner Laudatio klar.

Martin Simader als Direktor der MD SKI hielt fest, dass die technische Infrastruktur am Annaberg mit dem SkiDoo, den Zielhütten und den Verkabelungen der Strecken für Veranstalter und Trainierer einfach ideal ist. „Der letzte Winter hat dies gezeigt!“

Labenbacher dankte aber nicht nur Enne sondern allen Mitarbeitern der Annaberger Lifte für deren Hilfe und Unterstützung bei den Skirrennen im Sinne des Skisports. Als sichtbares Zeichen des Dankes wurde jedem Liftbediensteten eine Flasche Lilienfelder Wein überreicht.