NÖN: Wie kam es zur Teilnahme am längsten Skilanglaufrennen der Welt?

Gerhard Eckmaier: Ich war schon zwei Mal beim Wasa-Lauf in Schweden am Start und im Vorjahr haben wir im Zuge der Vorbereitung auf den Wasa-Lauf vom „Red Bull Nordenskiölds Loppet“ erfahren. Der Reiz an diesem Ultra-Marathon über 220 Kilometer teilzunehmen, war so groß, dass ich gemeinsam mit meinem Vater diese Herausforderung in Angriff nahm.

Gab es eine spezielle Vorbereitung auf diesen Ultra-Bewerb?

Wir laufen schon seit einigen Jahren Marathonbewerbe und so ist es für mich nichts Neues. Im Sommer hat die Vorbereitung mit vielen Kilometern auf den Skirollern begonnen. Im Winter habe ich bewusst die Marathon-Bewerbe in Italien über 57 Kilometer, den Joglland-Wasa über 63 Kilometer und die österreichische Meisterschaft in Eisenerz über 30 Kilometer als Vorbereitung bestritten. Mit Trainingseinheiten von mehr als drei Stunden kann man die Renndauer von mehr als 12 Stunden aber natürlich nicht wirklich austeste — ein letzter Rest Unvorhersehbarkeit bleibt.

Wie schwierig war es ausreichend Material für dieses Langlaufrennen mitzunehmen?

Mein Vater und ich konnten nur eingeschränkt Material mitnehmen. Wir mussten uns gemeinsam mit fünf Paar Skiern begnügen. Da war es wichtig im Winter viel Skimaterial zu testen und sich auch über den Wetterbericht im Internet gut zu informieren über die Verhältnisse in dieser Region. Wir sind am Donnerstag angereist und am Freitag haben wir gleich die ersten Materialtests gemacht. Der Einserski hat dann bestens gepasst. Gott sei Dank habe ich auch die geplante Kleidung ausprobiert und bin dabei draufgekommen, dass ich ein Leibchen zu wenig an hatte.

Wie verliefen die letzten Stunden vor dieser großen Herausforderung?

In der Nacht vor dem Rennen konnte ich kaum schlafen, da die Anspannung sehr groß war. Bereits um 4 Uhr früh ging‘s raus aus den Federn und ich habe versucht, etwas zu essen, habe aber nur schwer etwas hinunter gebracht. Um 5 Uhr machten wir uns auf den Weg zum Startgelände. Bei Minus 10 Grad Celsius erfolgte um 6 Uhr der Startschuss zu diesem Ultra-Marathon.

Wie sind Sie das Rennen angegangen und wie wardann der Rennverlauf?

Bis Kilometer 50 bin ich in der Spitzengruppe mitgelaufen. Aufgrund des Neuschnees hielten sich die Favoriten zu Beginn etwas zurück und ließen andere die Spur ziehen. So hatte ich bei Kilometer 18 die Ehre, die Gruppe anzuführen. Das gab mir einen zusätzlichen Motivationsschub. Das Rennen wurde von einem Hubschrauber begleitet und auch gefilmt. Bei Kilometer 50 bin ich bei der Labestation bewusst stehen geblieben, um mich mit einem Müsliriegel, Gel und einer Banane zu versorgen. Danach bin ich alleine weiter gelaufen. Das hatte den Vorteil, dass ich meinen eigenen Rhythmus laufen konnte. Ich habe einen super Tag erwischt und konnte mein Rennen bis zum Schluss ohne Probleme durchziehen.

Was waren Ihre Gedanken nach dem Zieleinlauf nach 13:19 Stunden?

Es war einfach ein überwältigendes Gefühl, diesen außerordentlichen Marathon geschafft zu haben. Dann wurde ich auch noch als bester Österreicher interviewt. Ich war mächtig stolz auf meine Leistung. Wenn ich jetzt zwei Wochen später über dieses Rennen nachdenke, bin ich wirklich demütig, dass alles so gut geklappt hat. Die Saison ist jetzt vorbei, ich bin mitten in der Regenerationsphase, kann mir aber schon vorstellen, dass ich noch einmal an den Start gehe.