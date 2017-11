Die schnellsten Langläufer aus dem Bezirk Lilienfeld, Philip Wieser und Philipp Fellner, holten sich in den letzten beiden Wochen, gemeinsam mit den restlichen Kadersportlern des Landesskiverbands Niederösterreich, den letzten Feinschliff vor dem kurz bevorstehenden Saisonstart.

Auf den schneesicheren Loipen rund um Ramsau am Dachstein konnten alle spezifischen Schwerpunkte perfekt umgesetzt werden. „Eine harte aber sehr konstruktive Wettkampfvorbereitung konnte abgeschlossen werden“, bestätigt auch Landestrainer Stefan Rosenberger, der vor allem mit den jungen Bezirkstalenten sehr zufrieden ist und voller Zuversicht in die Saison geht.

Philip Wieser der zusätzlich auch in Schweden mit seinem großen Vorbild und dem erfolgreichsten Langläufer Peter Northug aus Norwegen trainieren konnte, freut sich genauso wie Philipp Fellner auf die ersten Rennkilometer Anfang Dezember in Seefeld.

Training mit Langlauf-Ikone

Wieser, der schnelle Mann aus Traisen vom dortigen WSV, der in Schladming die Sportakademie besucht, kämpft am Sonntag wieder im Skating Distanzbewerb um einen Podestplatz. Der Lilienfelder Fellner, der im Leistungszentrum in Stams trainiert, bekommt aufgrund seiner sehr guten Trainingsleistungen als Jahrgang jüngerer Sportler auch bereits eine Chance zu zeigen, was in ihm steckt. „Philipp zeigte in den letzten Jahren eine ständige Steigerung und hat sich seine Teilnahme mehr als nur verdient“, meint dazu Rosenberger, der auch als Teammanager fungiert.

Der Landeslanglaufreferent im NÖ Skiverband, Johann Prinz, wie Fellner ein Lilienfelder, freut sich ebenfalls auf eine spannende Saison. „Unsere Talente sind in Topform, und vor allem aus Bezirkssicht sind wir sehr gut aufgestellt“, erwartet er sich viel von Wieser, Fellner und dem Rest der Truppe.