Musste sich der Lilienfelder Philipp Fellner vergangenes Wochenende noch mit Platz vier beim Austria Cup in Seefeld zufrieden geben, zeigte er sich mit dem Sieg in der Schüler-II-Klasse beim Kids Race des 39. Steiralaufs in Bad Mitterndorf wieder von seiner besten Seite.

Hatte die Lilienfelder Nachwuchshoffnung beim Austria-Cup das Podest noch um 1,6 Sekunden verpasst, drehte er nun beim Kids-Race-Langlaufbewerb über sechs Kilometer, mit Kurvenkombinationen und Hinderniselementen, den Spieß um. Fellner, der die SLZ HASL in St. Pölten besucht, hat sich mit fünf Zehntel Vorsprung auf Markus Hochfellner (UNSC Kobenz) und Simon Schmölz aus der MD-Mittelschule Lilienfeld den Sieg geholt!

Auch für U-18-Läufer Lorenz Lampl vom SC Türnitz liefen die letzten Wochen sehr erfreulich. Bei der Tour de Ramsau landete der Türnitzer Nachwuchssportler nach Sprint, Klassikrennen über 10 Kilometer und Skatingbewerb über 10 Kilometer am neunten Rang in der Gesamtwertung. In der Jugendklasse schaffte es Lampl als Dritter sogar aufs Treppchen.

Auch beim Austria-Cup in Seefeld erreichte Lampl als Neunter einen Top-10-Platz in der U 18. Unmittelbar vor Lampl lief der Traisner Philip Wieser auf den achten Platz.

Am Samstag wartet auf die Bezirkssportler der nächste Bewerb zum NÖ Melasan-Langlaufcup in Puchenstuben.