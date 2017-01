Ende Jänner findet am Ebenwald in Kleinzell erstmals ein internationaler Ski-Orientierungslauf statt. 150 Läufer aus Österreich und Ungarn werden sich an zwei Tagen mit Karte und Kompass auf einem verzweigten Loipennetz messen, das sich nach derzeitigem Stand in exzellentem Zustand befindet. Als Organisator fungiert Josef Zapletal mit seinem Team und auch er ist zuversichtlich, dass die Bewerbe wie geplant stattfinden können. „Es ist alles angerichtet für eine perfekte Veranstaltung“, freut er sich.

Am Samstag um 13.30 Uhr beginnt der Wettbewerb mit einer österreichischen Meisterschaft in der Staffel. Hier laufen drei, in den Altersklassen jeweils zwei Läuferinnen beziehungsweise Läufer nacheinander. Dazu gibt es Rahmenwettbewerbe für Neulinge.

„Weiteres Sportevent für Tourismusort“

Am Sonntag folgt um 10 Uhr ein Mitteldistanzlauf des Austria-Cups. Hier starten die Läufer je Klasse in zwei Minutenabständen und sind rund 35 Minuten unterwegs. Dieser Lauf zählt auch zu einem neu geschaffenen NÖ-Cup im Orientierungslauf.

Für Langläufer, die diesen Sport einmal ausprobieren wollen, kann die notwendige zusätzliche Ausrüstung (Kartengestell, Chip) am Start gegen eine geringe Gebühr ausgeborgt werden. Neulinge und offene Klasse sind für dieses Schnuppern vorgesehen.

„Für die Gemeinde Kleinzell ist dieser Bewerb nach den seit einigen Jahren stattfindenden Ebenwaldberg-Radrennen und dem Ebenwald-Berglauf ein weiteres neues Sportevent, das unseren Tourismusort belebt“, freut sich Bürgermeister Reinhard Hagen auf diese Veranstaltung. „Die wunderschöne Panoramaloipe auf dem Ebenwald bietet dafür eine hervorragende Kulisse und wird im heurigen Winter mit viel Schnee und Sonne auf dem Ebenwald von vielen Freizeitsportlern genutzt.“