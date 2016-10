Vor genau 30 Jahren ging das erste Snowboardrennen Niederösterreichs am Hohenberger Gwschendt über die Bühne. Grund genug für Erik Wöll von Union Trendsport Weichberger, um 30 Jahre später ein Treffen zu organisieren. Unter dem Motto „Hike of the Legends“ wird am Samstag, den 14. Jänner, endlich wieder ein Rennen am Gschwendt über die Bühne gehen.

„Der kleine Ort Hohenberg kann ohne Übertreibung als die Wiege des NÖ Snowboardsports bezeichnet werden“, erinnert sich Wöll, dass am 3. und 4. Jänner 1987 die erste NÖ Snowboardveranstaltung am Gschwendt stattfand. Stefan Fiedler organisierte damals das „Frencys Snowboarding Open“. Ein Slalombewerb und der erste Halfpipe Bewerb Europas standen am Programm. „Unterstützung bekam Fiedler damals von Liftbetreiber Fritz Bachner, der die Snowboarder in der anfangs schwierigen Zeit bestens unterstützte, denn er war einer der wenigen Liftbetreiber in NÖ, der damals das Liftfahren mit Snowboards erlaubte“, erinnert sich Wöll.

Damals hatte auch noch niemand wirklich eine Idee, wie eine Snowboardhalfpipe aussieht, aber immerhin gab es zwei Halfpipehügel mit rund 1,50 Meter Höhe und alle Teilnehmer schaufelten erst einmal, um überhaupt starten zu können.

Die Ergebnisliste von damals zeigt das viele der damaligen europäischen Snowboardgrößen in Hohenberg am Start waren. Antoine Massy, Jose Fernandes und Evelyne Wirth, um nur einige zu nennen.

Nachdem es am Hohenberger Gschwendt keine Lifte mehr gibt und auch die Straße hinauf nicht geräumt wird, organisiert Wöll zum Rennen am 14. Jänner eine Splitboard- oder Schneeschuhtour hinauf. „Abmarsch ist dort, wo der Schnee beginnt – einfach Oldschool“, lacht Wöll.

Eingeladen sind alle, die bei der legendären Veranstaltung vor 30 Jahren dabei waren und natürlich auch jene, die bei den Hohenberger Snowboardcamps und Landesmeisterschaften Ende der 80er und Anfang der 90er dabei waren.